Tom Saintfiet démissionne de son poste de sélectionneur de la Gambie, éliminée de la CAN

Lors de l'édition 2024, la Gambie était dans un groupe difficile avec le Sénégal, le Cameroun et la Guinée. Les hommes de Saintfiet ont été sèchement battus par le tenant du titre sénégalais (3-0), avant de concéder une défaite plus serrée contre la Guinée (1-0). Lors de la dernière journée mardi, les Scorpions ont été cruellement vaincus par le Cameroun, encaissant un but dans le temps additionnel (2-3).

Saintfiet a déjà une riche expréience à la tête de sélections nationales, lui qui a entraîné la Namibie, le Zimbabwe, l'Éthiopie, le Yémen, le Malawi, le Togo, le Bangladesh, Trinité-et-Tobago et Malte.