Tom Saintfiet est le nouveau sélectionneur des Philippines

Saintfiet, 50 ans, avait quitté son poste de sélectionneur de la Gambie le 23 janvier dernier après une défaite 3-2 contre le Cameroun, synonyme d'élimination au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Campinois était à la tête des Scorpions depuis 2018. En 2021, il avait qualifié la Gambie pour la première CAN de son histoire, éliminée par le Cameroun en quarts de finale.

En s'engageant avec les Philippines, Saintfiet va vivre sa troisième expérience en Asie après avoir dirigé le Yémen (2012-2013) et le Bangladesh (2016). "Je suis très fier d'être dans votre pays et je veux écrire l'histoire ensemble. Les Philippines ont de très beaux paysages, de belles villes mais surtout de magnifiques habitants. Nous voulons vous rendre fier et avons hâte d'accomplir cette tâche", a déclaré Saintfiet dans une vidéo publiée par la page Facebook de la PFF.