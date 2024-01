Tony Mowbray remplace Wayne Rooney comme entraîneur de Birmingham

L'ancien entraîneur du Celtic Glasgow, de Middlesbrough et de Blackburn Rovers, notamment, prend la barre d'un navire à la dérive, à six points seulement au-dessus de la zone de relégation en Championship.

"Le football est une affaire de résultats - et je reconnais qu'ils n'ont pas été au niveau que je souhaitais", a admis Rooney. "Cependant, le temps est la denrée la plus précieuse dont un entraîneur a besoin et je ne pense pas que 13 semaines aient été suffisantes pour superviser les changements nécessaires", a déploré l'ex-entraîneur de Derby County et de DC United en MLS.

Mowbray (60 ans) était libre depuis son départ en décembre de Sunderland (2e division). Durant ses quinze mois à la tête des Black Cats, il a réussi notamment à les qualifier pour les barrages d'accession en Premier League, échouant cependant en demi-finales contre Luton.