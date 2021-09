Torino arrache sa première victoire, Praet fait ses débuts

(Belga) Le FC Torino s'est imposé 4-0 face à la Salernitana dimanche dans le cadre de la troisème journée du championnat d'Italie de football. Dennis Praet est monté au jeu (74e) alors que les visités menaient à la marque grâce à des buts d'Antonio Sanabria (45e, 1-0) et de Bremer (65e, 2-0). Tommaso Pobega (87e, 3-0) et Sasa Lukic (90e+1, 4-0) ont donné plus d'ampleur au premier succès du Torino.

Au classement, le club turinois se hisse en 11e position (3 points) tandis que la Salernitana, qui a essuyé trois défaites, est dernière. En France, Reims a décroché son premier succès lors de son déplacement à Rennes (0-2). Wout Faes et Thomas Foket étaient présents chez les Champenois alors que Jérémy Doku, blessé, était toujours absent chez les Bretons. Hugo Ekitike (26, 0-1) et Ndri Koffi (67e, 0-2) ont propulsé Reims en 9e position (6 points) alors que Rennes est 12e (5 points). En Allemagne, Stuttgart a arraché le partage (1-1) à Francfort lors de la 4e journée. A peine mené à la marque après un but de Filip Kostic (79e, 1-0), Stuttgart s'est retrouvé à dix à la suite de l'exclusion de Waldemar Anton (82e). Omar Marmoush (88e, 1-1) a cependant égalisé pour le VfB, qui se retrouve 10e (4 points). A Stuttgart, Orel Mangala a effectué sa rentrée après une longue blessure (70e). Victime d'une blessure musculaire, le milieu de terrain n'avait plus joué depuis mars. (Belga)