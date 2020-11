Tottenham, avec Alderweireld, émerge dans les dernières minutes à West Brom

(Belga) Tottenham s'est imposé sur le fil 0-1 sur la pelouse de West Brom dimanche pour le compte de la 8e journée de Premier League. Toby Alderweireld a joué l'intégralité de la rencontre pour les 'Spurs'

Malgré les titularisations d'Harry Kane, Heung-Min Son et Gareth Bale, Tottenham n'arrivait pas à trouver la faille dans la défense de West Brom. Les 'Spurs' étaient finalement récompensés à deux minutes du terme via Kane (88e). Au classement, Tottenham (17 points) s'empare provisoirement de la première place. West Brom (3 points) reste 18e et relégable.