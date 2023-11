Tottenham, doublé par Wolverhampton en fin de match, concède une 2e défaite en championnat

Le Gallois Brennan Johnson a inscrit l'unique but de son équipe dès la troisième minute de jeu. L'ailier de 22 ans est monté jusqu'aux six mètres adverses pour reprendre un centre de Pedro Porro. Le score est longtemps resté à 1-0, mais les Spurs se sont finalement fait rejoindre sur un bijou de Pablo Sarabia. En pleine course, l'ancien Parisien a contrôlé un centre de Matheus Cunha du pied droit avant de marquer d'une reprise de volée du gauche (90e+1). Dans une fin de match complètement débridée, Wolverhampton s'est finalement imposé grâce à un but de Mario Lemina à la dernière minute du temps additionnel (90e+7), lancé à la limite du hors-jeu par Sarabia.

Tottenham concède sa deuxième défaite de la saison en championnat après la déroute contre Chelsea lundi soir (1-4), à neuf contre onze. Le club londonien réalisait avant cela un début de championnat parfait et était en tête du classement. Il est désormais deuxième avec 26 points, mais Manchester City (27 points), Liverpool (24) et Arsenal (24) n'ont pas encore joué.