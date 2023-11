Tottenham perd son invincibilité contre Chelsea

Les Spurs concèdent leur première défaite de la saison en Premier League et comptent désormais 26 points, un de moins que le nouveau leader Manchester City, et deux de plus que Liverpool (3e) et Arsenal (4e).

Dans son stade, Tottenham a rapidement ouvert le score par Dejan Kulusevski (6e, 1-0), avant que le vent ne tourne en sa défaveur.