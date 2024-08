Tottenham recrute Wilson Odobert en provenance de Burnley

Odobert, 19 ans, a été formé au Paris Saint-Germain avant de rejoindre Troyes en 2022. Un an plus tard, il a quitté la France pour rejoindre Burnley, alors promu en Premier League et entraîné par Vincent Kompany. Il a compilé 3 buts et 3 assists en 29 matches la saison dernière et n'a pas pu empêcher la relégation des Clarets.

L'attaquant a disputé le premier match de Championship, la deuxième division anglaise, avec Burnley lundi dernier en inscrivant un but dans la victoire 1-4 à Luton.