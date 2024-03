Toujours pas de victoire pour le SL16, battu sur le fil par le Club NXT

Mohamed Boukammiri a ouvert le score en première période. Lancé à droite, le milieu de 19 ans n'a pas été attaqué par la défense liégeoise et a pu se mettre facilement sur son pied gauche pour battre Matthieu Epolo (29e). Le Club a longtemps mené mais s'est fait rejoindre en fin de match et un but d'Ilyes Ziani, trouvé d'une belle transversale en profondeur par Rabby Mateta Pepa (86e). Bruges a repris les devants à la dernière minute du temps réglementaire, Boukammiri se muant en passeur pour Lenn De Smet sur un coup-franc excentré de la gauche.

Au classement, le Club NXT dépasse les RSCA Futures à la 9e place avec 33 points. Le SL16 compte toujours cinq points de retard sur l'avant-dernier Seraing et huit sur le Lierse, 14e et premier non-relégable.