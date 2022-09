Toujours pas de victoire pour Strasbourg après sept journées de Ligue 1

(Belga) Le RC Strasbourg n'a toujours pas de victoire après sept journées de Ligue 1. Dimanche, les Alsaciens ont concédé le match nul 0-0 à domicile face à Clermont, désormais septième (10 points). Strasbourg, qui a terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Maxime Le Marchand (89e), se retrouve 17e (5 points).

Matz Sels était bien présent chez les Alsaciens et Maximiliano Caufriez chez les Clermontois alors que Brandon Baiye est resté sur le banc. En Italie, l'Atalanta et la Cremonese ont partagé l'enjeu 1-1 dans le cadre de la 6e journée. Merih Demiral a porté l'équipe de Bergame au commandement (74e,1-0) et Emanuele Valeri (78e,1-1) a arraché l'égalisation pour les Violons, qui ont lancé Cyriel Dessers en fin de match (83e). Au classement, l'Atalanta occupe la deuxième place avec 14 points, tout comme Naples (1er) et l'AC Milan (3e). La Cremonese est à l'autre bout:19e (2 points). Aux Pays-Bas, Utrecht a pris la mesure de Vitesse par le plus petit écart grâce à un but de l'ex-Brugeois Bas Dost (84e, 1-0) Chez les vainqueurs, Othman Boussaid a été sorti juste après le but (84e). Après six rencontres, Utrecht se retrouve en huitième position (8 points) et Vitesse, moins séduisant que la saison dernière, occupe la 14e position (4 points). (Belga)