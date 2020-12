Toujours pas de Wouter Vrancken sur le banc de Malines face à Mouscron dimanche

(Belga) Si le FC Malines a poussé un ouf de soulagement en annonçant vendredi qu'aucun nouveau cas positif au coronavirus ne s'était affiché lors des derniers tests, il n'en reste pas moins que seul un des kinés du club de Jupiler Pro League peut sortir de sa quarantaine. Ainsi Wouter Vrancken, l'entraîneur Malinwa, testé positif la semaine dernière ne pourra pas prendre place sur le banc dimanche (20h45) en championnat contre Mouscron.

Tom Caluwé, le directeur sportif, Frank Lagast, le directeur général et Yves Cloots, le manager des ressources humaines, sont aussi toujours positifs au virus. Wouter Vrancken a déjà manqué les deux dernières rencontres du FC Malines, l'une perdue le 17 décembre face au Club de Bruges (0-3) et l'autre gagnée ensuite trois jours plus tard à Oud-Heverlee Louvain (1-2). Côté joueur, Siemen Voet est toujours en quarantaine et ne sera pas là non plus contre Mouscron. Il est le seul du noyau a être encore positif au Covid-19. Ce duel comptant pour la 19e journée de Jupiler Pro League face à Mouscron est déjà primordial. Malines occupe la 15e place en championnat avec 17 unités juste au-dessus de la zone relégable et juste devant Mouscron, 17 poins également. Saint-Trond (14 points, mais un match de moins) ferme la marche.