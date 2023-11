Toulouse, qui recevra l'Union jeudi, s'incline sur la pelouse de Nice

Le Toulouse FC s'est incliné (1-0) dimanche sur le terrain de l'OGC Nice lors de la 13e journée de Ligue 1. La marche était trop haute pour le Téfécé, 15e de Ligue 1, face à Nice, 2e et toujours invaincu en championnat.

Comme souvent cette saison, les Niçois se sont illustrés par leur capacité à défendre (ils n'ont encaissé que 4 buts en 13 matches) et se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un but de Terem Moffi (54e), l'ancien joueur de Courtrai. Avec cette victoire, Nice (29 points) recolle à un point du leader du championnat, le Paris-Saint-Germain.

Toulouse est en revanche dans une situation difficile : le club du Sud-Ouest est 15e avec 12 points, alors que Lorient (16e, 11 points) n'a pas encore joué lors de cette journée.