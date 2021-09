Transfer Deadline Day - Antoine Griezmann quitte Barcelone et retourne à l'Atlético Madrid

(Belga) Antoine Griezmann fait son retour à l'Atlético Madrid. L'international français est prêté, aux Colchoneros jusqu'à la fin de la saison par le FC Barcelone, ont annoncé les deux clubs mardi.

Griezmann, 30 ans, avait quitté l'Altético Madrid en 2019 pour rejoindre le FC Barcelone pour un montant de 120 millions d'euros. Au Camp Nou, l'international français n'aura jamais vraiment convaincu malgré ses 35 buts en 102 rencontres avec les Blaugrana. Sur le plan collectif, il n'a gagné qu'une Coupe d'Espagne avec le Barça. À Madrid, Griezmann revient dans le club avec qui il avait gagné l'Europa League en 2018 mais aussi joué la finale de la Ligue des Champions, perdue contre le Real Madrid. Entre 2014 et 2019, il avait joué 257 matches avec le club de Yannick Carrasco et avait inscrit 133 buts et délivré 50 passes décisives. (Belga)