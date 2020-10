Transfer Deadline Day - Charleroi attire Lukasz Teodorczyk (ex-Anderlecht) et Saido Berahino

(Belga) Charleroi a confirmé lundi les arrivées en prêt pour une saison de Lukasz Teodorczyk (Udinese) et Saido Berahino (Zulte Waregem).

Teodorczyk, 29 ans, est un visage bien connu du football belge après son passage au RSC Anderlecht. Entre 2016 et 2018, il a inscrit 45 buts en 93 matches pour les Bruxellois avant de rejoindre l'Udinese. Il avait inscrit un but en 24 rencontres la saison dernière. Berahino, 27 ans, était arrivé à Zulte Waregem la saison dernière et a inscrit 8 buts et 22 matches pour les Flandriens. Il est prêté pour une saison avec une option d'achat. (Belga)