Transfert record dans le football féminin pour la Zambienne Racheal Kundananji

L'attaquante internationale zambienne Racheal Kundananji est devenue mardi le plus gros transfert du football féminin en quittant le Real Madrid pour le club américain de Bay FC pour un montant de 735.000 euros, selon plusieurs médias.

Ce montant dépasse les 488.000 dollars (450.000 euros) fixes et les 54.200 dollars (plus de 50.000 euros) variables que le club londonien de Chelsea a payés en janvier au club espagnol de Levante pour engager l'internationale colombienne Mayra Ramirez.

Le Bay FC, nouvelle franchise du championnat américain basée à San José, n'a pas donné de détail sur l'indemnité de transfert mais selon la chaîne américaine ESPN et le quotidien espagnol Marca, celle-ci atteindrait 787.000 dollars (735.000 euros).

On est cependant encore très loin des sommes en cours dans le football masculin et notamment des 222 millions d'euros records déboursés par le Paris Saint-Germain pour engager la star brésilienne du FC Barcelone Neymar, en août 2017.

Kundananji, 23 ans, rejoint la franchise californienne jusqu'en 2027, avec une option pour une saison supplémentaire. Elle était arrivée en août 2022 à Madrid, inscrivant 25 buts lors de sa première saison et huit autres lors des 14 matches qu'elle a disputés au cours de la saison actuelle. Elle a participé avec la Zambie à la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023 et aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.