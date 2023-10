Triplé de passes décisives pour Largie Ramazani avec Almeria dans un match fou

Au terme d'un match spectaculaire, Almeria et Largie Ramazani ont dû concéder le nul (3-3) après avoir mené 3-0 face à Grenade, dimanche après-midi, lors de la 8e journée de Liga. L'ailier belge de 22 ans était pourtant en grande forme et a délivré trois passes décisives.

Malgré un penalty manqué par Antonio Puertas (56e), Grenade est revenu dans le match à la 65e sur un autre penalty, converti cette fois par Bryan Zaragoza (65e). Cinq minutes plus tard, Ricard Sanchez a porté le score à 3-2 (70e) et l'Albanais Myrto Uzuni a finalement égalisé (86e). Ramazani a été remplacé (49e) par Adrian Embarba.

Almeria et Grenade étaient respectivement classés dernier et avant-dernier de Liga et le restent à la suite de ce match nul. Almeria n'a pas encore remporté la moindre rencontre et ne compte que 3 points après huit matches.