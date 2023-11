Trois buts, trois points et la tête du championnat pour le Beerschot contre Liège

Le Beerschot a marqué dès la 3e minute de jeu. Mardochee Nzita a profité d'une percée de Tom Reyners dans l'axe et a été trouvé au point de pénalty, d'où il a tiré du pied gauche (3e, 1-0). Reyners s'est une nouvelle fois illustré en donnant un bon ballon à Charly Keita, mais l'attaquant a buté sur Kevin Debaty. Simion Michez, tout en puissance, a bien suivi et a permis à son équipe de compter deux buts d'avance. (41e). Juste avant la pause, Jordan Bustin était en plus expulsé côté liégeois pour un deuxième carton jaune (19e, 45e+2).

En seconde période, Reyners a marqué à son tour. Suite à une récupération haute de son équipe, le numéro 7 du Beerschot a fixé les défenseurs adverses dans la demi-lune avant de se mettre sur son pied gauche et de frapper de l'intérieur du pied (72e).