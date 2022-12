L'arbitrage belge à l'honneur: trois nouveaux arbitres belges reçoivent leur badge FIFA pour les matchs internationaux

Trois nouveaux arbitres belges, Lothar D'Hondt, Jasper Vergoote et Jana Van Laere, vont recevoir le badge FIFA qui leur permettra d'arbitrer des matchs au niveau international en tant qu'arbitre principal. L'Union belge l'a annoncé jeudi dans un communiqué.

D'Hondt et Vergoote rejoignent Erik Lambrechts, Jonathan Lardot, Bram Van Driessche, Nathan Verboomen et Lawrence Visser dans la liste des arbitres messieurs belges pouvant siffler au niveau international.

Chez les dames, elles seront trois à posséder le précieux badge, Van Laere recevant le sien après Viki De Cremer et Caroline Lanssens. D'autres officiels belges recevront le badge FIFA: Nico Claes comme assistant messieurs, Mélissa Lejear et Irmgard Van Meirvenne comme assistantes dames ainsi qu'Ella De Vries, Bram Van Driessche et Nathan Verboomen comme officiels vidéo. Jusqu'ici, seul Erik Lambrechts pouvait tenir le rôle d'officiel vidéo au niveau international.