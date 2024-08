Trois personnes arrêtées après l'agression du père de Lamine Yamal

Trois personnes ont été arrêtées et une quatrième est recherchée après l'attaque au couteau du père de la jeune star du football espagnol Lamine Yamal mercredi soir en Catalogne, a indiqué à l'AFP la police locale.

Interrogée sur les évènements et la date de sortie éventuelle de l'hôpital de la victime, la source n'a pas souhaité en dire plus.

Selon une source proche de la famille, Mounir Nasraoui, le père du footballeur qui a été poignardé à plusieurs reprises, est désormais "hors de danger" et "reste en observation" mais son état est "stable".

Les enquêteurs doivent aussi entendre la victime "dès que ce sera possible", ainsi que les témoins afin de déterminer les circonstances de cette attaque, a indiqué la police.

A 23h00, trois personnes ont été placées en garde à vue et se trouvent actuellement au commissariat de Mataró où elles sont entendues par la police, tandis qu'un quatrième individu est activement recherché.

Il est pris en charge à l'hôpital Germans Trias i Pujol, également appelé hôpital de Can Ruti, à Badalona.

D'après le quotidien barcelonais La Vanguardia, l'incident a eu lieu après une dispute dans la rue avec des hommes qui l'avaient abordé alors qu'il promenait son chien et qui étaient revenus l'agresser.

Le joueur de 17 ans s'est affirmé en un an comme l'un des plus grands talents du football mondial. Son père est devenu célèbre pendant l'Euro-2024 grâce à ses posts sur les réseaux sociaux et ses apparitions médiatiques.