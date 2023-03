Trossard doit laisser le trophée de Joueur du mois à son équipier Saka

Trossard, 28 ans, figurait dans les six nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de mars dans le championnat anglais, aux côtés également du Suédois Alexander Isak (Newcastle United), de l'Argentin Alexis Mac Allister (Brighton), de l'Anglais Tyrone Mings (Aston Villa) et de l'Egyptien Mo Salah (Liverpool). Trossard avait brillé en mars avec cinq passes décisives en Premier League, dont trois lors du match contre Fulham. Mais son équipier Saka, 21 ans, a joué un rôle déterminant dans le parcours 'Gunners', toujours leaders, avec trois buts et deux passes décisives.

Le vainqueur est déterminé par les votes du public et d'un groupe d'experts. Eden Hazard, en septembre 2018, est le dernier Belge à avoir été récompensé. Saka remporte le trophée pour la première fois.