Tubize n'obtient pas sa licence pour la D1 amateurs et évoluera en D2 amateurs

L'AFC Tubize n'a pas obtenu sa licence pour la D1 amateurs auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) et évoluera la saison prochaine en D2 amateurs. Le club brabançon l'a annoncé samedi sur sa page Facebook.

Dans un communiqué, l'AFC Tubize explique avoir réglé "33 des 34 points administratifs ou financiers qui faisaient défaut suite au passage auprès de la Commission des licences", mais avoir échoué sur un dernier point administratif: la délivrance d'un rapport d'audit 'plénier', certifiant le dernier exercice clôturé (au 30/06/2019). "En effet, compte tenu du COVID-19 (force majeur), il ne nous était pas possible dans les temps impartis de réaliser un audit complet (certifiant le dernier exercice au 30/06/2019) comme le prévoyait la commission des licences", a expliqué le club. "Nous avions déposé un rapport d'audit 'simplifié'... Malgré nos efforts, le collège arbitral a estimé qu'un rapport 'simplifié' d'un réviseur d'entreprise était insuffisant. Se faisant, nous n'obtiendrons pas notre licence pour la D1 amateur malgré la rencontre de l'ensemble des exigences financières." L'AFC Tubize se tourne déjà vers la saison prochaine en D2 amateurs. "Après l'arrêt des championnats (début mars 2020), nous avions déjà anticipé cette relégation dans nos prévisions financières", expliquent les Sang et Or qui affirment avoir "pu réduire considérablement l'endettement du Club" au cours des trois dernières semaines. Alors qu'il évoluait encore en D1B la saison passée, l'AFC Tubize occupait la 15e et avant-dernière place de la D1 amateurs au moment de l'arrêt du championnat en raison du coronavirus.