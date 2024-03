Turquie: douze arrestations après les violences lors d'un match de foot

Des supporters ont menacé et attaqué les joueurs et l'entraîneur du club stambouliote, le gardien des "Canaris", Dominik Livakovic, recevant un coup de poing au visage pendant les échauffourées. Le Diable rouge Michy Batshuayi, auteur du but décisif, a également été pris à partie. Des images le montrent donnant un coup de pied retourné à un supporter adverse qui court sur la pelouse.

Outre les supporters qui ont envahi le terrain, cinq personnes qui ont lancé des appels à la violence sur les réseaux sociaux ont aussi été arrêtés, a ajouté le ministre.

Dénonçant des événements "inacceptables", la Fédération turque de football (TFF) a affirmé dimanche que "les sanctions pénales nécessaires seraient imposées aux responsables de ces incidents".