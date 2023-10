Twente, avec Alec Van Hoorenbeeck, inflige une première défaite à Feyenoord en championnat

Twente a ouvert le score dès la 10e via Manfred Ugalde, l'ancien de Lommel. Ricky van Wolfswinkel a même donné un avantage de deux buts aux siens (78e) avant que Lutsharel Geertruida (86e) ne réduise l'écart pour les Rotterdamois. Alec Van Hoorenbeeck est entré en jeu à la 83e minute au sein de la formation lauréate du jour.

Grâce à cette victoire, Twente dépasse Feyenoord au classement et occupe la troisième place avec 25 points, deux points de plus que les champions en titre, quatrièmes. La 10e journée se poursuit avec le choc entre le PSV de Johan Bakyoko et l'Ajax de Mika Godts à 14h30.