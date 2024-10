Udinese et Christian Kabasele renouent avec la victoire en Serie A

Kabasele a joué l'entièreté de la partie et l'unique but de la rencontre a été inscrit par le Zimbabwéen Jordan Zemura à un quart d'heure de la fin (75e, 1-0).

Au classement, grâce à son 4e succès de la saison, Udinese grimpe à la 2e place provisoire avec 13 points, trois de moins que Naples, leader de la Serie A, tous les deux avec un match de plus que leurs plus proches poursuivants. Lecce, 18e et antépénultième, est le premier dans la zone relégable.