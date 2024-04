Udinese-AS Rome, arrêté après le malaise de Ndicka, se terminera le 25 avril

Le match entre l'Udinese et l'AS Rome, arrêté dimanche dernier après le malaise du défenseur de l'AS Rome Evan Ndicka, se terminera le 25 avril, a annoncé vendredi la Ligue italienne de football.

"Les 18 minutes et 30 secondes restant à disputer, plus les éventuels arrêts de jeu du match entre l'Udinese et l'AS Rome se joueront le jeudi 25 avril à 20h00", a indiqué la Lega Serie A dans son communiqué.

Le score dans ce match comptant pour la 32e journée était de 1-1 au moment de l'arrêt.