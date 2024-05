Un 13e titre de champion de Bulgarie d'affilée pour Ludogorets

Ludogorets compte 79 points en 32 journées et a porté son avance sur son rival du jour, 2e, à 13 points alors qu'il reste trois journées à disputer.

Ludogorets égale ainsi Rosenborg et BATE Borisov champion de leur pays, la Suède et la Bélarusse, à 13 reprises, de suite, entre 1992 et 2004 pour le premier, 2006 et 2018 pour le second.