Un 8e trophée récompensera-t-il Lionel Messi ou Erling Haaland sera-t-il plébiscité ?

Lionel Messi et Erling Haaland sont les deux grands favoris qui se dégagent dans la course au 67e Ballon d'Or. La plus prestigieuse récompense individuelle du football sera attribuée lundi soir à Paris. L'Argentin de 36 ans a conquis le titre de champion du monde en décembre dernier au Qatar. Le Norvégien de Manchester City, 23 ans, a tout gagné avec son club.

Depuis 2021-2022, la période prise en compte n'est plus l'année civile mais celle comprise entre août et juillet. Le Mondial 2022 constitue le moment fort de la saison écoulée. Lionel Messi a ainsi une chance d'ajouter un Ballon d'Or à sa collection entamée en 2009 et poursuivie en 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. Il est le recordman du nombre de trophées remportés devant le Portugais Cristiano Ronaldo (5).

Haaland a été le fer de lance des Cityzens, qu'il a rejoint la saison dernière. Ils ont signé un triplé exceptionnel: Premier League, FA Cup et Ligue des Champions. Le Norvégien a marqué 36 buts en 35 matchs de Premier League, 12 en 11 rencontres de Ligue des Champions et un total de 56 buts en 57 apparitions.