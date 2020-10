Un assist de Kevin De Bruyne permet à City de gagner à Sheffield

(Belga) Kevin De Bruyne et Manchester City ont remporté une courte victoire (0-1) sur le terrain de Sheffield United, samedi lors de la septième journée de la Premier League.

Le seul but de la partie a été inscrit par Kyle Walker, qui, à la 28e minute, sur un assist de De Bruyne, d'une frappe tendue de loin. Le milieu de terrain belge est resté sur le terrain pendant toute la partie avec les Citizens, qui ont temporairement grimpé au septième rang du classement. En Chine, Marouane Fellaini et son équipe Shandong Luneng se sont imposés 6 à 3 après prolongation face à Hebei lors du match de barrage pour les places 5 à 8 du championnat. Le premier match s'était terminé sur le score de 2-2 et après 90 minutes de jeu, le score était de nouveau de 2-2 samedi. Pas moins de cinq buts en cinq minutes ont permis à Luneng d'obtenir un score de 6-3, grâce à Roger Krug Guedes (98e), Liuyu (101e) et Graziano Pelle (103e). L'équipe de Fellaini jouera pour la cinquième place du championnat les 6 et 10 novembre.