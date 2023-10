Un assist et un but pour Doku qui emmène Manchester City vers la victoire à Leipzig

En déplacement à Leipzig dans le cadre du deuxième match de la phase de groupes de la Ligue des champions, Manchester City a décroché une victoire importante en vue du classement final du groupe G. Un six sur six pour les Cityzens qui laissent le RasenBallsport à trois longueurs. Si Loïs Openda a marqué pour les Allemands son premier but en C1, c'est Jérémy Doku qui a fait la différence avec un but et un assist.