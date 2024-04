Un choc dès les quarts pour De Bruyne, Doku et Manchester City face au Real Madrid

L'affiche entre le Real Madrid et Manchester City donnera le coup d'envoi des quarts de finale de la Ligue des Champions, mardi à 21h00. Les deux derniers vainqueurs de la coupe aux grandes oreilles se retrouvent pour la troisième année consécutive, après deux confrontations en demi-finales.

L'année dernière, City était sorti vainqueur de ce qui était déjà considéré comme une finale avant l'heure. Kevin De Bruyne s'était illustré avec un but et deux assists sur la double confrontation. Le maître à jouer cityzen, perturbé par les blessures cette saison, sort d'une performance de choix face à Crystal Palace (deux buts, un assist) et emmènera les siens, dont Jérémy Doku, dans l'antre madrilène.

Dans le même temps, Arsenal recevra le Bayern Munich avec la ferme intention de conjurer le sort. Les Gunners sont tombés sous les coups des Bavarois en Ligue des Champions à quatre reprises en cinq saisons entre 2012-2013 et 2016-2017.