Un déplacement à Chelsea pour débuter pour La Gantoise, le Cercle Bruges contre Saint-Gall

Après leur déplacement à Stamford Bridge contre Chelsea et Roméo Lavia, les Gantois enchaîneront avec deux matches à domicile contre Molde le jeudi 24 octobre (18h45) et l'Omonia Nicosie le jeudi 7 novembre (18h45). Les Buffalos iront ensuite à Lugano le jeudi 28 novembre (21h00) avant de recevoir le TSC Backa Topola le jeudi 12 décembre (21h00) et de finir par un déplacement à Larne le jeudi 19 décembre (21h00).

Chaque équipe disputera six rencontres (trois à l'extérieur et trois à domicile) face à six équipes différentes. Toutes les équipes seront reprises dans un classement unique. À l'issue des six journées, les huit premières équipes filent directement en huitièmes de finale. Les équipes entre la 9e et la 24e places joueront des barrages à élimination directe pour une place en huitièmes. Les équipes de la 25e à la 36e places sont éliminées.