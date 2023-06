Un derby des plats pays pour lancer l'Euro des jeunes belges

Première équipe qualifiée pour cette phase finale, la Belgique se présente en Géorgie, qui organise le tournoi avec la Roumanie, avec un effectif solide comprenant notamment trois joueurs présents au Qatar en décembre dernier pour la Coupe du monde avec les Diables Rouges: Zeno Debast, Charles De Ketelaere et Loïs Openda. Ce dernier avait disputé toutes les qualifications à l'Euro espoirs, inscrivant 7 buts. Debast, qui avait été promu chez les A sans passer par les espoirs, et De Ketelaere, qui avait joué les deux premiers matchs qualificatifs, ont été laissés à la disposition des espoirs par le sélectionneur des Diables Domenico Tedesco pour toute la préparation, alors qu'Openda a rejoint le groupe après avoir joué contre l'Autriche samedi passé.

Avec le gardien Maarten Vandevoordt, les latéraux Maxim De Cuyper et Hugo Siquet, le milieu de terrain Mandela Keita et les attaquants Michel-Ange Balikwisha et Yorbe Vertessen, le sélectionneur Jacky Mathijssen peut s'appuyer sur plusieurs animateurs du dernier championnat de Belgique. Dans l'entrejeu, on retrouve trois joueurs actifs à l'étranger: Nicolas Raskin, Eliot Matazo et Arne Engels.