Un doublé de Hojlund permet à Manchester United de dominer Luton et ses Belges

L'attaquant, arrivé cet été dans le nord de l'Angleterre, a ouvert le score dès la première minute en profitant d'une erreur de la défense adverse et en dribblant le gardien Thomas Kaminski ensuite. Il a récidivé quelques minutes plus tard en déviant dans le but une frappe d'Alejandro Garnacho (7e). Les Hatters ont réduit le score via Carlton Morris (14e).

Thomas Kaminski et Albert Sambi Lokonga, au milieu de terrain, ont disputé l'intégralité du match côté Luton. Lokonga a évité à son équipe d'encaisser un troisième but en contrant une frappe de Bruno Fernandes vers le but vide (60e).