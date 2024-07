Un duel capital contre le Danemark pour les Red Flames en qualifications à l'Euro

La Belgique reçoit le Danemark vendredi (20h00) à Saint-Trond dans un match crucial des qualifications à l'Euro féminin 2025 de football. Les Red Flames d'Ives Serneels doivent absolument s'imposer pour encore espérer terminer aux deux premières places du groupe 2 de la Ligue A et ainsi se qualifier directement pour la phase finale.

"Nous voulons gagner", a déclaré Ives Serneels en conférence. "C'est l'objectif. Nous devons marquer mais nous devons aussi bien contenir les forces du Danemark qui est une équipe bien huilée, solide physiquement et avec de bonnes individualités. Nous avons déjà montré ce dont nous sommes capables face à des équipes du haut niveau. Il faut y croire."

A la suite du partage 1-1 concédé face à la République tchèque début juin, les Belges occupent la troisième position du groupe avec 4 points, deux de moins que les Danoises. Une victoire danoise condamnerait déjà les Red Flames à disputer les barrages. Un partage compromettrait grandement leurs chances, la dernière journée leur proposant, mardi prochain, un déplacement en Espagne, championne du monde et déjà qualifiée avec 12 points.

A l'aller, les Red Flames avaient subi une défaite 4-2, après avoir été menées 4-0. Les deux premières équipes de chacun des quatre groupes de la Ligue A se qualifient directement pour l'Euro, organisé en Suisse. Les troisièmes et quatrièmes disputeront les barrages contre des équipes des Ligues B et C. Les sept derniers tickets seront attribués lors de ces barrages joués en deux tours.

Le match aura une saveur particulière pour Janice Cayman et Tine De Caigny: la première, joueuse la plus capée de l'histoire des Red Flames, fêtera sa 150e apparition en équipe nationale. La seconde atteindra la barre des 100 'caps'.