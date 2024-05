Un footballeur américain fait polémique avec des propos misogynes et anti-LGBT+

Un "péché mortel" en référence aux "gay prides", des femmes dont l'ambition ultime serait le "foyer": le joueur de football américain Harrison Butker a suscité la controverse dans les médias ces derniers jours après un discours jugé misogyne et homophobe.

Harrison Butker, aux positions très conservatrices, s'est exprimé samedi devant les étudiants de l'université catholique Benedictine College du Kansas, dans le centre des Etats-Unis.

"C'est à vous, les femmes, que l'on raconte les mensonges les plus diaboliques", a-t-il lancé sur l'estrade dans une robe traditionnelle de jeune diplômé. "Certaines d'entre vous mèneront peut-être de grandes carrières. Mais je me risquerai à dire que la majorité d'entre vous se réjouiront surtout de leur futur mariage et des enfants qu'elles mettront au monde".

La voix visiblement coupée par l'émotion et par des applaudissements, il a fini par évoquer l'exemple de sa propre épouse qui "chérit l'une des fonctions les plus importantes de toutes: femme au foyer".