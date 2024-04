"Un grand honneur" pour Nicky Hayen avant son premier match européen comme entraîneur

"C'est un grand honneur pour moi, je vais être honnête", a confié Hayen. "Mais, au bout du compte, cela reste un match de football. La rencontre se joue sur le terrain et pas en dehors. Je reste les pieds sur terre, continue à travailler dur et suis concentré sur mon équipe. Nous voulons avant tout décrocher un bon résultat."

L'ancien entraîneur de Waasland-Beveren et des U23 brugeois a remis les Flandriens sur les bons rails depuis sa prise en charge le 18 mars dernier avec un partage dans le derby contre le Cercle (1-1) et un succès plus que convaincant contre Anderlecht dimanche (3-1). Le Club s'est relancé dans la course au titre en championnat et est le seul club belge encore en lice en Europe.

"Nous allons jouer six matches en trois semaines, ce sera éprouvant mais nous avons un noyau assez large. Nous jouons chaque rencontre pour la gagner et nous ne voulons pas laisser tomber une compétition. Nous abordons ce duel face au PAOK avec beaucoup de sérieux", a conclu Hayen.