Un jeu de 6 maillots de Messi de la Coupe du monde 2022 vendu pour 7,8 millions de dollars

Un jeu de six maillots portés par Lionel Messi lors de l'épopée victorieuse de l'Argentine à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, dont celui de la victoire contre la France en finale, a été vendu 7,8 millions de dollars aux enchères jeudi chez Sotheby's, a annoncé la société.

Le prix de vente, qui comprend les frais et commissions (l'enchère finale s'élevait à 6,5 millions), est inférieur à l'estimation à plus de 10 millions de dollars avancée par Sotheby's, mais il s'agit selon la société "d'un des plus élevés pour une pièce de collection sportive", qui traduit l'engouement de riches collectionneurs pour ces objets.

Qui a mis une telle somme pour remporter le lot unique des maillots, "liés à l'apogée de la carrière du footballeur le plus décoré de l'histoire", comme les a décrit le spécialiste des sports chez Sotheby's, Brahm Wachter ? Comme le veut l'habitude, la société n'a pas dévoilé d'information sur l'acheteur.