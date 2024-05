Un juge ordonne le blocage de sites diffusant illégalement des matchs de football de D1

Les fournisseurs d'accès à Internet Telenet, Proximus, VOO et Orange doivent bloquer l'accès à une série de sites diffusant illégalement des matchs de la Jupiler Pro League. C'est ce qu'a décidé le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles mercredi dernier. Eleven Sports Network BV et The 12th Player BV avaient saisi le tribunal de l'entreprise pour faire appliquer ce blocage, une nouvelle étape dans l'offensive que DAZN, la société derrière Eleven Sports, et d'autres détenteurs de droits mènent contre le visionnage de sports sans payer.