Un Malines efficace domine largement Courtrai et intègre le top 5

Malines a largement dominé Courtrai 3-0 dimanche soir à domicile, en clôture de la 11e journée de Jupiler Pro League. Des buts de Lion Lauberbach, Bilal Bafdili et Daam Foulon ont notamment permis aux Malinois de s'imposer et de monter à la 5e place du classement avec 17 points, un de moins que La Gantoise (3e) et le Club Bruges (4e). Courtrai concède une sixième défaite cette saison et pointe à la 13e place, celle du premier relégable, avec 11 points.