Un marché des transferts record en 2023 avec 9,63 milliards de dollars de dépenses

Comme en 2022, ce sont les clubs anglais, Chelsea en tête, qui ont été les plus dépensiers avec près de trois milliards de dollars versés sur toute l'année 2023 (2,96 milliards d'euros). Avec Chelsea, le PSG, Liverpool, le Real Madrid et le Bayern Munich font partie des cinq clubs qui ont le plus dépensé sur le marché des transferts en 2023. Dans le sens inverse, les clubs allemands ont reçu le total le plus élevé au monde avec des gains sur les transferts de plus de 1,2 milliard de dollars.

Le rapport de la FIFA pointe également "la croissance impressionnante" du football féminin en termes d'investissements sur les marchés des transferts. En 2023, 623 clubs professionnels ont été impliqués dans des transferts internationaux, contre 507 en 2022, pour un total de 1.888 transferts internationaux de joueuses professionnelles enregistrés durant l'année, contre 1571 en 2022.