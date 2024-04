Un match contre "une équipe du top" attend Razvan Lucescu et le PAOK au Club Bruges

Razvan Lucescu et le PAOK se préparent à affronter "une équipe du top" sur la pelouse du Club Bruges jeudi pour le match aller des quarts de finale de la Conference League.

Le PAOK et le Club Bruges ont vécu un parcours similaire cette saison en Europe en remportant tous les deux leur groupe en Conference League. Les deux équipes ont ensuite perdu leur huitième de finale aller avant de retourner la situation au retour pour atteindre les quarts.

"Nous allons affronter une équipe du top, qui représente un championnat de qualité et qui possède une grande expérience européenne. Nous venons ici avec l'expérience que nous avons acquise cette saison contre des adversaires d'un bon niveau. Le plus important sera d'être concentré sur le terrain, d'avoir la bonne attitude et de développer notre football", a déclaré Lucescu mercredi en conférence de presse.