Un match de championnat à la veille de Noël pour la première fois en presque 30 ans

En Angleterre, pour la première fois depuis 1995, un match de Premier League aura lieu le 24 décembre, la veille de Noël. Il s'agira du match entre Wolverhampton et Chelsea. La Premier League a annoncé son calendrier de fin d'année jeudi. Ce n'est que la deuxième fois dans l'histoire de la première division anglaise qu'un match a lieu à cette date.

Le football en cette période du mois de décembre est une tradition en Angleterre depuis des années, mais jamais la veille de Noël. Le lendemain de fête, appelé Boxing Day, plusieurs matchs sont généralement programmés. Cette année, cinq duels sont prévus, dont Burnley-Liverpool et Manchester United-Aston Villa.

Il y a également des matchs de Premier League les 27 et 28 décembre, ainsi que la veille et le jour du Nouvel An.