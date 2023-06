Un match à diviser en deux parties, selon le sélectionneur et le capitaine géorgiens

Le match entre la Géorgie et la Belgique, conclu sur un partage 2-2, samedi, à l'Euro espoirs, "peut être divisé en deux parties" selon le sélectionneur géorgien Ramaz Svanadze et son capitaine Anzor Mekvabishvili.

La Géorgie reste ainsi en tête du groupe avec 4 points, deux de plus que la Belgique et les Pays-Bas, son prochain adversaire. "Ce n'était pas facile d'être en tête après deux matchs", a souligné le sélectionneur Svanadze. "C'est une grosse expérience pour nous, nous n'avons pas l'habitude de jouer de telles équipes. Je remercie nos supporters et notre pays et nous leur promettons de faire de notre mieux pour poursuivre cette aventure."

Contre les Pays-Bas, un partage suffira aux Géorgiens. "Nous ne jouons jamais pour le partage, mais pour la victoire. Cependant, il y a la situation du groupe, les Pays-Bas doivent s'imposer et nous sommes proches d'un grand objectif", a souligné le sélectionneur.