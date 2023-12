Un nouveau duel entre Feyenoord et l'AS Rome de Romelu Lukaku en barrages

Feyenoord et l'AS Rome s'étaient affronté en finale, remporté par les Italiens, de la première édition de la Conference League lors de la saison 2021-2022. La saison passée, les deux équipes s'étaient rencontrées en quarts de finale de l'Europa League dans une double confrontation qui avait encore souri aux Romains, battus ensuite en finale par le FC Séville.

Rennes et Arthur Theate, de leur côté, ont hérité d'un gros morceau avec l'AC Milan, troisième du groupe dit 'de la mort' en Ligue des Champions derrière Dortmund et le PSG, et devant Newcastle. Dries Mertens et Galatasaray affronteront eux le Sparta Prague.