Un "plan bien exécuté" a permis à Tessa Wullaert et aux Flames de surprendre les Pays-Bas

Tessa Wullaert et la Belgique ont renversé les Pays-Bas, quart-de-finalistes du dernier Mondial, à l'occasion de leur première rencontre en Ligue des Nations féminine, vendredi à Louvain. D'après la capitaine, "le plan a bien été exécuté" et a permis de contenir la 7e nation mondiale.

"Nous avons été présentes, nous avons gagné les duels, nous avons tenu le bloc et elles n'ont pas trouvé de solution. Cela a bien fonctionné, et on a marqué le peu d'occasions qu'on a eues", a résumé Tessa Wullaert. Et si la réussite était du côté belge sur les deux buts, "nous les avons mérités. Car le plan a bien été exécuté."

Les Néerlandaises ont eu beaucoup de peine à attaquer la surface belge. "Nous avons bien contenu les attaquantes, les empêchant de trouver les solutions. Elles étaient obligées de sortir en fin de match, mais nous avons travaillé en tant qu'équipe", a expliqué la capitaine, secondée par Marie Detruyer en conférence de presse. "Même sur les longs ballons, elles n'ont pas été dangereuses, car nous avons été solides dans les duels."