Un PV rédigé pour racisme et xénophobie après un chant antisémite de supporters de Gand

La police gantoise a rédigé un procès-verbal (PV) pour racisme et xénophobie en marge du match de football en Conference League, la troisième coupe d'Europe, entre le club de Gand et celui du Maccabi Tel-Aviv. Elle est passée à l'action après l'apparition sur les médias sociaux de vidéos montrant des supporters gantois qui ont entonné un chant antisémite en préambule de la rencontre.

Ce chant antisémite est repris depuis des années par des supporters belges et néerlandais. Dans le passé, la justice pénale a estimé, entre autres à Anvers, qu'il s'agissait d'une incitation à la haine eu égard à la loi antiracisme.

"Nous condamnons" ce chant "fortement", déclare le porte-parole de la police locale, Matto Langeraert. "Malheureusement, cette sorte d'incidents continuent de se produire sur et à côté du terrain malgré les campagnes de sensibilisation telles que 'Come Together' de la fédération belge de football."

Les forces de l'ordre tenteront d'identifier les auteurs sur base des enregistrements publiés.