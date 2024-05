Un quadruplé d'Haaland permet à City d'écraser Wolverhampton et de s'accrocher à Arsenal

Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Wolverhampton, samedi, lors de la 36e journée de Barclays Premier League à l'Etihad Stadium. Kevin De Bruyne et ses coéquipiers ont été mis sur orbite par un très bon Erling Haaland, auteur d'un quadruplé.

Les Mancuniens ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à un pénalty inscrit par Haaland après 12 minutes. Le Norvégien a doublé la mise (35e) et a inscrit un nouveau pénalty avant le repos (45e+3). Le Coréen Hee-Chan Hwang a réduit l'écart (53e) mais Haaland a inscrit un nouveau but une minute plus tard (54e). Julian Alvarez a conclu le festival des Cityzens (85e).

De Bruyne était titularisé au milieu par Pep Guardiola alors que Jérémy Doku a débuté sur le banc. Le joueur formé à Anderlecht a remplacé Bernardo Silva en fin de match (80e).