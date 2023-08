Un seul changement dans le onze de base de l'Union Saint-Gilloise à Lugano

Kevin Mac Allister, Christian Burgess et Koki Machida forment le trio défensif bruxellois devant le capitaine Anthony Moris, titulaire dans les cages. Casper Terho, Lazare Amani, Charles Vanhoutte et Loïc Lapoussin seront en charge du milieu de terrain tandis que Sadiki et Cameron Puertas joueront en soutien de Dennis Eckert Ayensa.

Côté suisse, Steven Deana, Mohamed Mahmoud et Roman Macek remplacent Amir Saipi, Anto Grgic et Renato Steffen.