"Un tirage très difficile" pour Ives Serneels et les Red Flames

Pour la première édition de la Ligue des Nations féminine de football, la Belgique a été versée dans le groupe 1 de la Ligue A avec l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Écosse. "C'est un tirage très difficile", a réagi Ives Serneels, le sélectionneur des Red Flames, dans une vidéo transmise mardi par l'Union belge de football (URBSFA)

"Avec l'Angleterre et les Pays-Bas, nous avons hérité de deux solides adversaires. L'Angleterre est championne d'Europe et nous avions été largement battues lors de l'Arnold Clark Cup (défaite 6-1, ndlr.). Les Pays-Bas, nous les connaissons bien et il ne faudra pas sous-estimer l'Écosse qui compte de nombreuses joueuses qui évoluent en Angleterre dont Erin Cuthbert à Chelsea. C'était pour moi la meilleure nation du pot 4", a précisé Serneels.

Concernant les Pays-Bas, les Red Flames les affronteront une première fois le 2 juillet en préparation. "Le contexte de ce match sera totalement différent. Pour nous, ce sera l'occasion de voir certaines joueuses du noyau élargi à l'oeuvre. Les Néerlandaises, elles, prépareront leur Mondial."