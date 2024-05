Un triplé de Christian Benteke offre la victoire à DC United

Benteke a d'abord permis à DC United d'égaliser (19e, 1-1) après le but d'ouverture de Thiago Almada sur penalty (16e, 1-0). Le Diable Rouge a ensuite donné l'avance à ses couleurs juste avant la mi-temps (44e, 1-2). Un but contre son camp de Matti Peltola a permis à Atlanta d'égaliser (48e, 2-2) mais Benteke s'est offert un triplé, le deuxième de la saison, pour donner la victoire à son équipe (55e, 2-3).

Dante Vanzeir et les New York Red Bulls ont grimpé à la 3e place de l'Est après un succès 4-2 contre New England. Lewis Morgan (6e, 1-0) et Emil Forsberg (43e, 2-1) ont permis aux New-Yorkais de mener au repos malgré l'égalisation de Carles Gil (24e, 1-1). En fin de match, Elias Manoel, monté à la place de Vanzeir (69e), a cru mettre New York sur du velours (84e, 3-1) mais Giacomo Vrioni a réduit la marque (90e, 3-2). Cameron Harper a finalement fixé le score à 4-2 dans le temps additionnel (90e+3, 4-2).

Chicago, de son côté, a enchaîné un cinquième match de suite sans victoire avec une défaite 3-1 à Saint-Louis malgré un but d'Hugo Cuypers (46e, 1-1) pour répondre à l'ouverture du score de Rasmus Alm (2e, 1-0). L'ancien joueur du Standard et de Saint-Trond Joao Klauss a finalement assuré le succès des locaux (56e, 2-1; 67e, 3-1).

Chicago reste 14e et avant-dernier de la Conférence Est avec 10 points.